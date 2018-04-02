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Студенты Самарской области взяли пять медалей на Всероссийской олимпиаде «Я — профессионал»
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Студенты Самарской области взяли пять медалей на Всероссийской олимпиаде «Я — профессионал» 

Волга Ньюс 1 час назад
«Я — профессионал» — новый социальный лифт для студентов и важный показатель социально-экономической активности регионов и качества высшего образования в России. Проект направлен на формирование прозрачных механизмов, которые позволят молодежи страны развить свои профессиональные компетенции и стать востребованными специалистами на рынке труда. Проект длился 113 дней. Было подано 295 тысяч регистраций из 828 вузов 84 субъектов России. %0 тысяч человек приняли участие в отборочном онлайн-этапе. Участниками финала стали 4824 студента старших курсов из 431 вуза и 78 регионов страны, в том числе Самарской области. Ими завоевано пять медалей:
Иван Курчаткин — золотая медаль в направлении «Машиностроение (магистратура)», студент Самарского национального исследовательского университета;
Дарья Подусова — серебряная медаль в направлении «Дизайн (бакалавриат)», студентка Самарского государственного технического университета;
Анна Ванина — серебряная медаль в направлении «Журналистика (магистратура)»;
Сергей Димитров — бронзовая медаль в направлении «Компьютерные науки (Бакалавриат)» студент Самарского национального исследовательского университета;
Валерия Лисовицкая — Бронзовая медаль в направлении ("Реклама и связи с общественностью (бакалавриат)", студентка Самарского национального исследовательского университета. Кроме того, четыре представителя Самарской области получили статус победителя олимпиады «Я — профессионал», еще 13 человек — статус призера, передает корреспондент Волга Ньюс.
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