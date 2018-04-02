Пабло Сарабия: Если используем свои сильные стороны, то можем пройти «Баварию»

«В плей-офф всегда мечтаешь пройти в следующий раунд, но мы знаем, насколько это сложное задание. Мы не фавориты, и победить „Баварию“ будет сложно. Но у нас есть свои сильные качества и стороны. Если мы используем их по максимуму, то можем пройти дальше.

Может быть, вы скажете, что „Бавария“ исповедует ту же философию, что и „Барселона“ в матче с нами (2:2) — интенсивность, владение мячом, желание доминировать. Но это другая команда и другой турнир. Этот матч будет другим.

Юпп Хайнкес: Думаю, Видаль и Бернат смогут сыграть с „Севильей“

В прошлом сезоне мы многое узнали о Лиге чемпионов. В 1/8 финала мы провели великолепный домашний матч с „Лестером“ на нашем стадионе, но не смогли использовать наши моменты в достаточном количестве и обеспечить себе выход дальше.

А в гостях мы не смогли показать тот футбол, который нам нужен. Мы заслуживали пройти дальше, но это сделал „Лестер“. Это была словно школа для нас», — цитирует игрока официальный сайт УЕФА.

Матч «Севилья» — «Бавария» состоится 3 апреля и начнется в 21:45 по Москве.