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Орлов: у «Локо» наибольшие шансы на титул, но ЦСКА нельзя сбрасывать со счетов
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Орлов: у «Локо» наибольшие шансы на титул, но ЦСКА нельзя сбрасывать со счетов 

Чемпионат.com 1 час назад
Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал текущее состояние российских футбольных команд и оценил их шансы на победу в чемпионате России.
«После осечки в матче с «Амкаром» игроки «Локомотива» должны встать. Интригу ненадолго вернули — да. Но всё-таки, знаете, там есть Ари. Сейчас важны звёзды, которые способны из ничего сделать гол. Сейчас это самое ценное, и ни о какой красоте речи быть не может. Очень важна собранность. У «Локомотива», конечно, остаются наибольшие шансы на чемпионство. У „Спартака“ нет поставленной игры. Как-то они играют отрезками, им везёт. Если бы удалили Фернандо в матче с «Тосно», игра бы изменилась. Наверное, претензий к судье бы не было, если бы тот показал бразильцу красную карточку. За то нарушение вообще можно было давать прямую красную. У ЦСКА сейчас, возможно, самая стабильная игра. Во-первых, чувствуется рука Гончаренко, который явно заодно с командой. Он даже накричал на Вернблума, а потом сказал, что так иногда надо, чтобы раззадорить шведа. Казалось бы, игры с «Арсеналом» должны отнять много сил, но в то же время это мотивирует. Если зацепят ничью в Лондоне, это будет такая мотивация для игроков, что их потом не поймаешь в российском чемпионате. «Армейцев» нельзя сбрасывать со счетов», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
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