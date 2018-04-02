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«Рома» отклонила первое предложение «Ливерпуля» по Алиссону
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«Рома» отклонила первое предложение «Ливерпуля» по Алиссону 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Так, по сведениям источника, «красные» были готовы заплатить за 25-летнего вратаря «волков» 50 миллионов евро. Однако данное предложение не устроило итальянский клуб.
В нынешнем сезоне Алиссон пропустил 32 мяча в 38 матчах за «Рому».
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