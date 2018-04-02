«Рома» отклонила первое предложение «Ливерпуля» по Алиссону

Так, по сведениям источника, «красные» были готовы заплатить за 25-летнего вратаря «волков» 50 миллионов евро. Однако данное предложение не устроило итальянский клуб.

В нынешнем сезоне Алиссон пропустил 32 мяча в 38 матчах за «Рому».