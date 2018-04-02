Школьники из Строгина представят Россию на чемпионате в США

Ученики строгинской школы №1519 заняли 1-е место на 10-м Всероссийском робототехническом фестивале «Робофест», который проходил на ВДНХ.

По заданию роботы должны были перемещаться по квадратному полю, собирая конусы в пирамидки и перевозя их в определённые зоны. В результате строгинцы выиграли во всех матчах и стали лучшими, опередив 38 команд. А среди них были сильнейшие сборные из регионов России и Казахстана.

Ребята побеждают в этих соревнованиях уже второй год подряд. Теперь они снова представят Россию на чемпионате в Америке в конце апреля.

— В прошлый раз в Штатах наша команда заняла лишь 40-е место, но это был полезный опыт, — говорит десятиклассник Александр Русаков

Помимо него, в команде ещё три человека: десятиклассники Андрей Шинкарёв, Денис Каменский и девятиклассник Владислав Фальмонов. Все они учатся в инженерных классах, обожают алгебру, а после уроков практически каждый день тренируются в школьной лаборатории робототехники. Занятия проходят под руководством учителя информатики Андрея Полещенкова. За полгода они собрали двух суперроботов. Они имеют функционал, позволяющий решать задачи различной сложности.