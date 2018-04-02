Алафилипп выиграл 1-й этап «Тура Страны Басков», Закарин — 26-й

Французский гонщик Жюлиан Алафилипп из команды Quick-Step Floors стал победителем первого этапа многодневной велогонки Мирового тура «Тур Страны Басков», которая проходит по дорогам Испании. Второе место занял словенец Примож Роглич из LottoNL-Jumbo, а третьим — испанский гонщик «Астаны» Пельо Бильбао с отставанием в 23 секунды.