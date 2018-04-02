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Алафилипп выиграл 1-й этап «Тура Страны Басков», Закарин — 26-й
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Алафилипп выиграл 1-й этап «Тура Страны Басков», Закарин — 26-й 

Чемпионат.com 2 часа назад
Французский гонщик Жюлиан Алафилипп из команды Quick-Step Floors стал победителем первого этапа многодневной велогонки Мирового тура «Тур Страны Басков», которая проходит по дорогам Испании. Второе место занял словенец Примож Роглич из LottoNL-Jumbo, а третьим — испанский гонщик «Астаны» Пельо Бильбао с отставанием в 23 секунды.
Лучшим из россиян стал Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin), финишировавший через 1 минуту 22 секунды после лидера.
Велошоссе. «Тур Страны Басков». 1-й этап. Сараус — Сараус, 162,1 км  1. Жюлиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Floors) — 4.17,46 2. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) — то же время 3. Пельо Бильбао (Испания, «Астана») — +0,23… 26. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) — +1,22… 72. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») — +4,04… 95. Павел Сиваков (Россия, Sky) — +7,17… 153. Матвей Мамыкин (Россия, Burgos-BH) — +16,59.
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