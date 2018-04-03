Алафилипп выиграл 2-й этап «Тура Страны басков» подряд, Закарин — 27-й

Французский велогонщик Жюлиан Алафилипп, выступающий за команду Quick-Step Floors, стал победителем второго этапа велогонки Мирового тура «Тур Страны Басков». На финише этапа протяжённостью 166,7 км Алафилипп опередил словенца Приможа Роглича из LottoNL-Jumbo и испанца Горку Исагирре из Bahrain Merida, ставших соответственно вторым и третьим. Четвёртое место занял испанец Микель Ланда из Movistar, пятое — австриец Патрик Конрад из BORA — hansgrohe.

Жюлиан победил и на первом этапе веломногодневки, завершившемся в понедельник, 2 апреля. Он возглавляет генеральную классификацию, затратив на два этапа 8 часов, 29 минут и 13 секунд. На втором месте Роглич (+8 секунд), на третьем — Исагирре (+39 секунд).

Велошоссе. «Тур Страны басков». 2-й этап. Сараус — Бермео, 166,7 км 1. Жюлиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Floors) — 4:11,47.

2. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) — то же время.

3. Горка Исагирре (Испания, Bahrain Merida) — то же время.

4. Микель Ланда (Испания, Movistar) — то же время.

5. Патрик Конрад (Австрия, BORA — hansgrohe) +0,15…

Общий зачёт (после второго этапа)

1. Жюлиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Floors) — 8:29,13.

2. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) +0,8.

3. Горка Исагирре (Испания, Bahrain Merida) +0,39.

25. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) +2,30…

61. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») +8,8…

85. Павел Сиваков (Россия, Sky) +11,21.