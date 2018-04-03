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Алафилипп выиграл 2-й этап «Тура Страны басков» подряд, Закарин — 27-й
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Алафилипп выиграл 2-й этап «Тура Страны басков» подряд, Закарин — 27-й 

Чемпионат.com 1 час назад
Французский велогонщик Жюлиан Алафилипп, выступающий за команду Quick-Step Floors, стал победителем второго этапа велогонки Мирового тура «Тур Страны Басков». На финише этапа протяжённостью 166,7 км Алафилипп опередил словенца Приможа Роглича из LottoNL-Jumbo и испанца Горку Исагирре из Bahrain Merida, ставших соответственно вторым и третьим. Четвёртое место занял испанец Микель Ланда из Movistar, пятое — австриец Патрик Конрад из BORA — hansgrohe.
Жюлиан победил и на первом этапе веломногодневки, завершившемся в понедельник, 2 апреля. Он возглавляет генеральную классификацию, затратив на два этапа 8 часов, 29 минут и 13 секунд. На втором месте Роглич (+8 секунд), на третьем — Исагирре (+39 секунд).
Велошоссе. «Тур Страны басков». 2-й этап. Сараус — Бермео, 166,7 км  1. Жюлиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Floors) — 4:11,47.
2. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) — то же время.
3. Горка Исагирре (Испания, Bahrain Merida) — то же время.
4. Микель Ланда (Испания, Movistar) — то же время.
5. Патрик Конрад (Австрия, BORA — hansgrohe) +0,15…
27. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) +0,58…
66. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») +3,54…
75. Павел Сиваков (Россия, Sky) — то же время…
153. Матвей Мамыкин (Россия, Burgos-BH) — не финишировал.
Общий зачёт (после второго этапа)
1. Жюлиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Floors) — 8:29,13.
2. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) +0,8.
3. Горка Исагирре (Испания, Bahrain Merida) +0,39.
25. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) +2,30…
61. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») +8,8…
85. Павел Сиваков (Россия, Sky) +11,21.
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