Испанец Омар Фраиле из команды «Астана» стал победителем пятого этапа многодневной шоссейной велогонки Мирового тура «Тур Страны Басков», которая проходит по дорогам Испании.
Вторым финишировал словенец Примож Роглич из LottoNL-Jumbo, третьим — испанец Ион Исагирре из Bahrain Merida. Лучший из россиян Ильнур Закарин занял 31-е место.
Лидерство в общем зачёте сохранил Роглич, Закарин — 19-й.
Велошоссе. «Тур Страны Басков». Пятый этап,164,7 км 1. Омар Фраиле (Испания, «Астана») — 3:53.49. 2. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) — отставание 0.04. 3. Ион Исагирре (Испания, Bahrain-Merida) — +0.06… 31. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) — +3.58… 135. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») — +19.53.
Общий зачёт
1. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) — 17:12.53. 2. Микель Ланда (Испания, Movistar) — +1.57. 3. Ион Исагирре (Испания, Bahrain-Merida) — +2.13… 19. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) — +7.14.