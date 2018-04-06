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Фраиле выиграл пятый этап «Тура Страны Басков», Закарин — 31-й
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Фраиле выиграл пятый этап «Тура Страны Басков», Закарин — 31-й 

Чемпионат.com 57 минут назад
Испанец Омар Фраиле из команды «Астана» стал победителем пятого этапа многодневной шоссейной велогонки Мирового тура «Тур Страны Басков», которая проходит по дорогам Испании.
Вторым финишировал словенец Примож Роглич из LottoNL-Jumbo, третьим — испанец Ион Исагирре из Bahrain Merida. Лучший из россиян Ильнур Закарин занял 31-е место.
Лидерство в общем зачёте сохранил Роглич, Закарин — 19-й.
Велошоссе. «Тур Страны Басков». Пятый этап,164,7 км  1. Омар Фраиле (Испания, «Астана») — 3:53.49. 2. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) — отставание 0.04. 3. Ион Исагирре (Испания, Bahrain-Merida) — +0.06… 31. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) — +3.58… 135. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») — +19.53.
Общий зачёт
1. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) — 17:12.53. 2. Микель Ланда (Испания, Movistar) — +1.57. 3. Ион Исагирре (Испания, Bahrain-Merida) — +2.13… 19. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) — +7.14.
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