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Маккарти выиграл третий этап «Тура Страны Басков», Закарин — 41-й
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Маккарти выиграл третий этап «Тура Страны Басков», Закарин — 41-й 

Чемпионат.com 2 часа назад
Австралиец Джей Маккарти из команды Bora-Hansgrohe одержал победу на третьем этапе веломногодневки Мирового тура «Тур Страны Басков», которая проходит по дорогам Испании. Вторым стал белорус Александр Рябушенко (UAE-Team Emirates), третьим — поляк Михаил Квятковский (Sky).
Россияне проехали этап не слишком удачно. Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin) стал 41-м, Павел Сиваков (Sky) и Сергей Чернецкий («Астана») не вошли в топ-100.
«Тур Страны Басков». 3-й этап. Бермео — Вальдеговия, 184,8 км  1. Джей Маккарти (Австралия, Bora-Hansgrohe) — 4:49.29 2. Александр Рябушенко (Беларусь, UAE Team Emirates) — отставание 0.04. 3. Михал Квятковски (Польша, Sky) — +0.06… 41. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) — +0.10… 132. Павел Сиваков (Россия, Sky) — +09.07… 146. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») — +15.48.
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