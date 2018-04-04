Австралиец Джей Маккарти из команды Bora-Hansgrohe одержал победу на третьем этапе веломногодневки Мирового тура «Тур Страны Басков», которая проходит по дорогам Испании. Вторым стал белорус Александр Рябушенко (UAE-Team Emirates), третьим — поляк Михаил Квятковский (Sky).
Россияне проехали этап не слишком удачно. Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin) стал 41-м, Павел Сиваков (Sky) и Сергей Чернецкий («Астана») не вошли в топ-100.
«Тур Страны Басков». 3-й этап. Бермео — Вальдеговия, 184,8 км 1. Джей Маккарти (Австралия, Bora-Hansgrohe) — 4:49.29 2. Александр Рябушенко (Беларусь, UAE Team Emirates) — отставание 0.04. 3. Михал Квятковски (Польша, Sky) — +0.06… 41. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) — +0.10… 132. Павел Сиваков (Россия, Sky) — +09.07… 146. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») — +15.48.