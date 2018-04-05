Ещё
Роглич выиграл «разделку» на 4-м этапе «Тура Страны басков», Закарин — 19-й
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роглич выиграл «разделку» на 4-м этапе «Тура Страны басков», Закарин — 19-й 

Чемпионат.com 2 часа назад
Словенец Примож Роглич из команды LottoNL-Jumbo выиграл четвёртый этап веломногодневки мирового «Тура Страны басков», быстрее всех преодолев дистанцию 19,4 км в рамках гонки с раздельным стартом. Этот успех позволил ему упрочить лидерство в общем зачёте.
Россиянин Ильнур Закарин из Katusha-Alpecin финишировал с 19-м результатом и в «тотале» располагается на 18-й позиции.
Велоспорт на шоссе. Мировой тур. «Тур Страны басков» 4-й этап Лодоса, Испания. Гонка с раздельным стартом. 19,4 км 1. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) — 22.26. 2. Патрик Бевин (Новая Зеландия, BMC) — +0.09 3. Василий Кириенко (Беларусь, Sky) — +0.11… 19. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) — +0.58… 34. Павел Сиваков (Россия, Sky) — +1.16… 136. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») — +3.20. Общая классификация. После 4-го этапа 1. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) — 13:41.26. 2. Жюлиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Floors) — 0.34 3. Бауке Моллема (Голландия, Trek — Segafredo) — 1.33… 18. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) — +3.20… 111. Павел Сиваков (Россия, Sky) — +21.25… 134. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») — +26.58.
Чемпионат.com: последние новости
Сорокин: политика не сможет повлиять на ЧМ-2018 Романцев: я бы ещё вернулся к кандидатурам Березуцких и Игнашевича перед ЧМ-2018 ЦСКА — СКА: Ковальчук подрался с Пашниным
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макгрегор атаковал автобус с бойцами UFC6
От Смолова отказались в Англии18
Исинбаева крестила Добрыню Никитича в Монако107
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»302
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»87
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение