Роглич выиграл «разделку» на 4-м этапе «Тура Страны басков», Закарин — 19-й

Словенец Примож Роглич из команды LottoNL-Jumbo выиграл четвёртый этап веломногодневки мирового «Тура Страны басков», быстрее всех преодолев дистанцию 19,4 км в рамках гонки с раздельным стартом. Этот успех позволил ему упрочить лидерство в общем зачёте.

Россиянин Ильнур Закарин из Katusha-Alpecin финишировал с 19-м результатом и в «тотале» располагается на 18-й позиции.