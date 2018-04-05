Словенец Примож Роглич из команды LottoNL-Jumbo выиграл четвёртый этап веломногодневки мирового «Тура Страны басков», быстрее всех преодолев дистанцию 19,4 км в рамках гонки с раздельным стартом. Этот успех позволил ему упрочить лидерство в общем зачёте.
Россиянин Ильнур Закарин из Katusha-Alpecin финишировал с 19-м результатом и в «тотале» располагается на 18-й позиции.
Велоспорт на шоссе. Мировой тур. «Тур Страны басков» 4-й этап Лодоса, Испания. Гонка с раздельным стартом. 19,4 км 1. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) — 22.26. 2. Патрик Бевин (Новая Зеландия, BMC) — +0.09 3. Василий Кириенко (Беларусь, Sky) — +0.11… 19. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) — +0.58… 34. Павел Сиваков (Россия, Sky) — +1.16… 136. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») — +3.20. Общая классификация. После 4-го этапа 1. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) — 13:41.26. 2. Жюлиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Floors) — 0.34 3. Бауке Моллема (Голландия, Trek — Segafredo) — 1.33… 18. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) — +3.20… 111. Павел Сиваков (Россия, Sky) — +21.25… 134. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») — +26.58.