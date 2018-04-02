Ещё
Водонаева показала неожиданное влияние «Звездочки» на котов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Водонаева показала неожиданное влияние «Звездочки» на котов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Экс-участница шоу «Дом-2» Алена Водонаева поделилась со своими подписчиками видео со своим котом, который неадекватно реагирует на запах мази «звездочка».
«Вчера на ночь я намазала Богдану (сыну Водонаевой — прим. ВЗГЛЯД) ноги «звездочкой» и вот итог! Кот сошел с ума, когда почуял этот запах под одеялом. Мяукал, лизался, кусался. Очень похоже на реакцию от валерьянки. Поэтому «звездочку» заносим в черный кошачий список», — написала она в своем Instagram.
Также она обратилась к тем, кто специально дает своим питомцам препараты с содержанием валерьяны.
«Хочу сообщить людям, которые дают кошкам валерьянку — вы конченые м*****! Посмотрела ролики в интернете и была в шоке. Хочу, чтобы вам тоже вкололи нехилую дозу бутирата с дезоморфином и героином и выложили вас на ютуб!» — возмутилась экс-участница «Дома-2».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Песков пообещал ответ в случае закрытия торгпредства в Лондоне Первый канал временно убрал из эфира «Вечерний Ургант» и КВН Россия отказалась сворачивать программы культурного обмена с Британией
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA против турниров в РФ28
Уткин рассказал об увольнении Манчини1
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ46
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Загитова рассказала о личной жизни
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение