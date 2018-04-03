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Стамбульский кот предсказал победу «Баварии» в матче с «Севильей». Видео
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Стамбульский кот предсказал победу «Баварии» в матче с «Севильей». Видео 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Бавария» в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Севильи» выложила в своем Инстаграме видео с котом, ставшим известным после встречи предыдущего раунда турнира против «Бешикташа» (3:1).
В ролике животное выбирает между миской молока с шарфом мюнхенского клуба и миской молока с шарфом испанского клуба. Кот подошел к угощению с атрибутикой «Баварии». Подпись у видео такая: «Хорошее предзнаменование?».
Напомним, в что поединке на поле «Бешикташа» появился кот, из-за которого пришлось останавливать игру. Матч «Севилья» — «Бавария» пройдет сегодня, 3 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени.
🐈🔮 A good omen for tonight? 😉. #MiaSanMia #MiauSanMiau #SFCFCB #UCL #CatContent #ChampionsLeague #cat #packmas #MeowSanMeow
Публикация от FC Bayern Official (@fcbayern) 3 Апр 2018 в 6:41 PDT
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