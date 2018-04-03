Стамбульский кот предсказал победу «Баварии» в матче с «Севильей». Видео

«Бавария» в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Севильи» выложила в своем Инстаграме видео с котом, ставшим известным после встречи предыдущего раунда турнира против «Бешикташа» (3:1).

В ролике животное выбирает между миской молока с шарфом мюнхенского клуба и миской молока с шарфом испанского клуба. Кот подошел к угощению с атрибутикой «Баварии». Подпись у видео такая: «Хорошее предзнаменование?».

Напомним, в что поединке на поле «Бешикташа» появился кот, из-за которого пришлось останавливать игру. Матч «Севилья» — «Бавария» пройдет сегодня, 3 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени.

🐈🔮 A good omen for tonight? 😉. #MiaSanMia #MiauSanMiau #SFCFCB #UCL #CatContent #ChampionsLeague #cat #packmas #MeowSanMeow

Публикация от FC Bayern Official (@fcbayern) 3 Апр 2018 в 6:41 PDT