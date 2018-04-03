Один из стадионов ЧМ-2018 «Волгоград Арена» введен в эксплуатацию

Стадион «Волгоград Арена», где будут проходить матчи чемпионата мира по футболу, введен в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минспорта

Министр спорта Павел Колобков сообщил, что после мирового первенства «Волгоград Арену» будут использовать как основной стадион футбольного клуба «Ротор-Волгоград».

«По многочисленным просьбам болельщиков «Ротора» в цветовой гамме арены преобладающими стали традиционные для клуба цвета», — добавил он.

21 апреля на арене состоится первый тестовый матч — «Ротор» сыграет с владивостокским клубом «Луч-Энергия».

В Волгограде пройдут четыре матча группового этапа — между Тунисом и Англией, Нигерией и Исландией, Саудовской Аравией и Египтом, Японией и Польшей.