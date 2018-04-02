Ещё
«Ротор-Волгоград» ближайшие два матча сыграет на родном стадионе
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ротор-Волгоград» ближайшие два матча сыграет на родном стадионе 

ria34.ru 1 час назад
Фото: ria34.ru
Волгоградский «Ротор» ближайшие два матча с «Факелом» и «Авангардом» проведет в родных пенатах — на стадионе «Зенит». Как сообщает РИА34, на домашней арене нашей команде дали добро играть после визита на спортивную площадку специальной Комиссии РФС. — Было проверено состояние, качество газона и поля в целом, — пояснили в пресс-службе клуба. — Против воронежского «Факела» и курского «Авангарда» наша футбольная дружина сыграет дома, а не в Астрахани. Матчи пройдут 7 и 11 апреля соответственно. После двух домашних игр волгоградцы встретятся с соперниками из Краснодара. 15-го апреля они сразятся с «Кубанью». А матч 34-го тура ФНЛ, назначенный на 21 апреля, пройдет на новом стадионе «Волгоград Арена».
Как ранее писал РИА34, это будет первая тестовая игра на «Волгоград Арене» в рамках подготовки стадиона к чемпионату мира — 2018. В пресс-службе клуба уточнили, что по данным на первое апреля, продано 16 тысяч билетов. Напомним, стоимость билетов на первый матч на «Волгоград Арене» варьируется от 50 до 500 рублей. Предусмотрены специальные секторы для различных категорий болельщиков. Так, для фанатов «Ротора» выделен отдельный сектор, есть семейный сектор, а также секторы повышенной комфортности с мягкими сиденьями.
ria34.ru: последние новости
Волгоградка Елена Исинбаева опубликовала первое фото с новорожденным сыном На стадионе «Волгоград-Арена» протестировали подсветку Стадион «Волгоград-Арена» сдадут в эксплуатацию к 21 апреля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA против турниров в РФ28
Уткин рассказал об увольнении Манчини1
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ46
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Загитова рассказала о личной жизни
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение