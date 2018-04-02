«Ротор-Волгоград» ближайшие два матча сыграет на родном стадионе

Волгоградский «Ротор» ближайшие два матча с «Факелом» и «Авангардом» проведет в родных пенатах — на стадионе «Зенит» . Как сообщает РИА34, на домашней арене нашей команде дали добро играть после визита на спортивную площадку специальной Комиссии РФС . — Было проверено состояние, качество газона и поля в целом, — пояснили в пресс-службе клуба. — Против воронежского «Факела» и курского «Авангарда» наша футбольная дружина сыграет дома, а не в Астрахани. Матчи пройдут 7 и 11 апреля соответственно. После двух домашних игр волгоградцы встретятся с соперниками из Краснодара. 15-го апреля они сразятся с «Кубанью». А матч 34-го тура ФНЛ, назначенный на 21 апреля, пройдет на новом стадионе «Волгоград Арена».

Как ранее писал РИА34, это будет первая тестовая игра на «Волгоград Арене» в рамках подготовки стадиона к чемпионату мира — 2018. В пресс-службе клуба уточнили, что по данным на первое апреля, продано 16 тысяч билетов. Напомним, стоимость билетов на первый матч на «Волгоград Арене» варьируется от 50 до 500 рублей. Предусмотрены специальные секторы для различных категорий болельщиков. Так, для фанатов «Ротора» выделен отдельный сектор, есть семейный сектор, а также секторы повышенной комфортности с мягкими сиденьями.