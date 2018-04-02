Мутко о матче «Арсенала» и ЦСКА: «Ожидания — оптимистичные и тревожные»

Приостановивший свою деятельность на посту президента РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от первого матча лондонского «Арсенала» и московского ЦСКА в рамках 1/4 финала Лиги Европы.

"Ожидания — оптимистичные и тревожные. С другой стороны, и «Арсенал», по-моему, сейчас не блещет — нет той команды, которую мы привыкли наблюдать в прежние годы, с этим «Арсеналом» играть можно. Главное — здорово сыграть на выезде, и ЦСКА это умеет — опытнейшая защита, профессиональная и креативная полузащита, агрессивный центрфорвард Понтус Вернблум. Хочется просто пожелать им удачи", — цитирует Мутко СЭ.