Братья Седин завершают карьеру. Хоккею их будет не хватать

В ней есть много преданности и высокого мастерства. Но нет ни одного кубка Стэнли.

В начале этой недели шведские братья-близнецы Хенрик Даниэль Седины объявили о завершении карьеры. Их «Ванкувер» потерял шансы попасть в плей-офф нынешнего сезона, а значит, 7 апреля знаменитые братья сыграют свой последний матч. Вместе с Сединами уйдёт целая эпоха, а мы вспоминаем, как складывалась карьера легендарных форвардов, которые за 22 года в хоккее ни разу не разлучались друг с другом.

Трудный выбор детства и братский MVP Хенрик и Даниэль Седины родились 26 сентября 1980 года в небольшом городке Эрншёльдсвик, знаменитом своими хоккейными талантами. Именно там начали жизненный путь такие знаковые для шведского хоккея личности, как Петер Форсберг Маркус Нэслунд . В Эрншёльдсвике и появились на свет с разницей в шесть минут братья Седин. Их отец, Томми Седин, также был хоккеистом, но большим талантом не обладал и, поиграв в 70-х годах в низших шведских дивизионах, рано завершил карьеру. Безуспешно играл в хоккей и старший брат Даниэля и Хенрика Петер Седин: у него дело не пошло дальше молодёжной команды «МОДО».

Очевидно, вся спортивная одарённость в этой семье досталась близнецам, и они с детства стали покорять разные виды спорта. Особенно Хенрику и Даниэлю нравились футбол и хоккей, и лишь в 16 лет они сделали окончательный выбор в сторону игры с шайбой. «Это был крайне трудный выбор, потому что мы очень любили футбол и любим эту игру по сей день. Пожалуй, мы пошли по более простому пути, выбрав хоккей», — рассказывал однажды Хенрик в интервью клубному телевидению «Ванкувера».

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Трудно сказать, затмили бы Седины в футболе Златана Ибрагимовича, но на льду они сразу стали вытворять такие вещи, что стало понятно — растут будущие звёзды мирового хоккея. Блистательное игровое мышление и высочайшая культура паса сразу выделили Хенрика и Даниэля из множества других талантливых молодых ребят, которые в силу возраста больше предпочитали индивидуальную игру и тренировали бросковые компоненты. Уже в 16 лет Седины дебютировали в «молодёжке» «МОДО», а всего через год вышли в форме взрослой команды в элитной шведской лиге и провели там практически весь сезон, включая плей-офф. Второй год в «МОДО» обернулся для близнецов колоссальным прорывом в результативности и совместным призом MVP чемпионата. Седины, едва достигнув совершеннолетия, покорили шведскую публику и готовились к новым, заокеанским высотам. Они прекрасно понимали, что на драфте НХЛ в 1999 году они уйдут под высокими номерами, но до последнего не предполагали, что на новом этапе карьеры останутся неразлучны.

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Операция Бёрка и тяжёлый старт в НХЛ Тем временем в НХЛ, разумеется, следили за молодыми звёздочками, но относились к ним достаточно настороженно. А генеральный менеджер «Ванкувера» Брайан Бёрк, приготовивший свой третий выбор как раз для одного из Сединов, за полгода до драфта и вовсе разочаровался в шведских близнецах. Поводом для этого стала их игра на молодёжном чемпионате мира в Виннипеге, где Седины, по мнению Бёрка, просто растворились в матчах с топовыми сборными. Функционер стал всерьёз подумывать об обмене третьего пика, но его сумел переубедить шведский скаут «косаток» Томас Градин, настоявший на том, что Сединов нужно брать, и обязательно обоих. Окончательно сомнения Бёрка развеялись после ЧМ-1999, где Хенрик и Даниэль показали блестящий уровень, и менеджер «Кэнакс» приступил к грандиозной операции.

Для получения обоих братьев Бёрк совершил ряд обменов с «Чикаго», «Тампой» и «Атлантой» и в итоге забронировал нужные ему второй и третий пики. Тяжелее всего пришлось в переговорах с «молниями», компромисс с которыми был достигнут всего за пять минут до начала официальной церемонии драфта. В итоге Бёрк добился своего: Хенрик и Даниэль Седины друг за другом были выбраны «Ванкувером», но вряд ли тогда кто-то предполагал тот масштаб верности своему клубу, который шведские близнецы продемонстрируют «косаткам» в течение следующих 18 лет.

В статусе проспектов «Ванкувера» Седины вернулись в Швецию и отыграли ещё один великолепный сезон за «МОДО». Дебют в НХЛ состоялся в 2000 году, но нельзя было назвать его успешным для хоккеистов, от которых было столько ожиданий. Шведские близнецы со скрипом привыкали к североамериканскому хоккею и долгое время не могли проявить себя во всей красе. Лишь в сезоне-2003/04 Даниэль Седин пробил отметку в 50 набранных очков за сезон, но и этого казалось мало для игроков, на которых «Ванкувер» сделал долгосрочную ставку. Затем грянул локаут, шведские братья съездили на родину, поиграли за «МОДО», а в НХЛ вернулись совсем другими хоккеистами.

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Бестрофейные, но легендарные

Начиная с первого постлокаутного чемпионата Седины стали настоящими машинами по набору очков, а сезон, по итогам которого Хенрик и Даниэль зарабатывали в среднем менее очка за игру, признавался неудачным. Теперь это были возмужавшие и окрепшие во взрослом хоккее лидеры «Ванкувера», тянувшие «косаток» на вершину. Этот путь должен был увенчаться кубком Стэнли в 2011 году. Капитан «Ванкувера» Хенрик Седин и его ближайший ассистент и брат-близнец Даниэль на двоих набрали почти две сотни очков в «регулярке» и принесли команде Президентский кубок. В плей-офф «косатки» дошли до финала, выигрывали у «Бостона» 3-2 в серии, но в седьмой игре на домашнем льду всё же отдали трофей «Брюинз».

Ни до, ни после того сезона Седины и их «Ванкувер» не были так близки к завоеванию первого кубка Стэнли в истории клуба. Отыграв 18 лет в одной команде, шведские близнецы ограничились лишь двумя победами в регулярном чемпионате и небольшой коллекцией индивидуальных наград. Настоящие победы Седины добыли только на международной арене. Хенрик и Даниэль — олимпийские чемпионы 2006 года, а спустя семь лет в составе «Тре крунур» они выиграли и золото чемпионата мира. Что касается клубной карьеры, то их усилий зачастую не хватало даже для того, чтобы «Ванкувер» выходил в плей-офф. Но разве этим запомнятся потрясающие 18 лет, которые братья провели в канадском клубе? Разумеется, нет. Седины стали важнейшей вехой в истории и развитии «косаток», игроками, вокруг которых строилась команда, которые определяли её игру. Шведы стали абсолютными рекордсменами своего клуба по многим ключевым показателям. Например, оба хоккеиста преодолели отметку в 1300 сыгранных матчей за «Ванкувер», на 150 игр опередив ближайшего преследователя. С огромным отрывом Седины стали самыми результативными игроками «касаток», выбив по тысяче с небольшим очков за карьеру. Даниэль Седин — лучший снайпер «Ванкувера», а Хенрику нет равных по количеству результативных передач. Близнецы золотыми буквами вписали свои имена в историю клуба и города, и пускай им не удалось ничего выиграть с «Ванкувером», своей преданностью команде и самоотдачей на льду они заслужили повсеместное уважение.

«Ванкувер стал нашим домом. Это дом для наших семей. Мы собираемся оставаться частью города ещё долго после завершения карьеры. Ванкувер дал нам очень многое, а мы старались взамен отдавать ему всё, что было у нас. И это не изменится», — говорится в открытом письме братьев Седин болельщикам «Ванкувера». И почему-то верится, что в этих строках нет ни одного грамма неискренности. Спасибо за хоккей, Седины. Это было круто!