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Трямкин — об окончании карьеры братьев Седин: они ко мне хорошо относились
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Трямкин — об окончании карьеры братьев Седин: они ко мне хорошо относились 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин прокомментировал объявление об окончании карьеры бывших партнёров по «Ванкувер Кэнакс» — Хенрика и Даниэля Седин.
«Узнал, что братья Седин заканчивают карьеру. Очень рад, что довелось поиграть с такими людьми. Реальные профессионалы своего дела, отличные люди. Эти хоккеисты всегда относились профессионально к делу. Плохо, что они заканчивают. Они всё время мне помогали, с самого первого дня пребывания в «Ванкувере». Оба брата хорошо ко мне относились. Я их не путал, они разные», — передаёт слова Трямкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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