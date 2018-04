Карлссон, Раанта, Айкел — три звезды недели НХЛ

Карлссон стал лучшим в НХЛ с 9 (3+6) набранными очками, в том числе двумя заброшенными шайбами в меньшинстве, в четырех матчах.

Второй звездой был признан вратарь «Аризоны» Антти Раанта, одержавший три победы в трех матчах при коэффициенте надежности 1,0 и проценте отраженных бросков 96,4.

Третьим стал нападающий «Баффало» Джек Айкел , ставший вторым в лиге с 8 (3+5) очками в трех матчах. Стоит отметить, что во встрече с «Нэшвиллом» (7:4) Айкел записал на свой счет пять голевых передач.

