Бородавко: кнутом достичь чего-то невозможно, спортсмен должен сам захотеть

Тренер молодых российских лыжников, которые завоевали медали на Олимпиаде в Пхёнчхане, Юрий Бородавко прокомментировал успехи своих подопечных.

«Моя задача как тренера — растить молодёжь, развивать их лучшие качества. А о результатах думаешь меньше всего. Когда результаты приходят, то герои — спортсмены. Я вижу, насколько они всколыхнули всю нашу жизнь, дали луч надежды, что не всё так плохо в лыжных гонках. А я просто выполняю свою работу. Победа — всегда итог твоей работы. Будут меня поздравлять или нет, это не так важно. Мне важнее видеть, что наша со спортсменом работа даёт свои результаты.

Какие чувства вызвали результаты воспитанников? Первое — чувство гордости за ребят. Второе — чувство внутренней состоятельности и самодостаточности, потому что много говорили о несостоятельности российской методики, об отсутствии специалистов. Я шёл и продолжаю идти своим путём. Что-то берётся из зарубежных методик, но основой является наша школа, заложенная такими людьми, как Борис Михайлович Быстров Виктор Александрович Иванов . Они и другие тренеры дали мне очень много. Я рад и горд за то, что не повёлся на те новаторства, которые навязывались. Результат показал мою правоту.

Дисциплина должна быть во всём. Но речь не столько о дисциплине с моей стороны, сколько о самодисциплине у спортсменов. Это я от них требую. Кнутом достичь чего-то невозможно. Спортсмен прежде всего должен сам чего-то хотеть. А я, тренер, нахожусь сзади и направляю его в то русло, которое приведёт его к результатам.

Есть общий план подготовки, есть последовательность развития качеств: выносливости, силы, скорости, технического мастерства. Это всегда одинаково, ведь движения исполняются в любом случае по законам динамики. Я стараюсь развить у каждого из подопечных эти качества максимально. Но если вижу, что у нас нет со спортсменом контакта, я никого не держу. Отношения между спортсменом и тренером должны быть правдивыми. Я за диалог», — приводит слова Бородавко проект «На лыжи!»