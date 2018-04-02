Ещё
Карл-Хайнц Румменигге: У Хамеса аренда на два года, нам спешить некуда
Далее:
Читайте также:
Ещё

Карл-Хайнц Румменигге: У Хамеса аренда на два года, нам спешить некуда 

Советский спорт 1 час назад
Председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о будущем в клубе полузащитника Хамеса Родригеса, арендованного у «Реала».
"Бавария" выкупит Хамеса за 42 млн евро
«В ситуации с его контрактом все абсолютно ясно, — приводит ESPN слова Румменигге. — У нас действует двухлетняя аренда, после чего есть опция о выкупе за 42 миллиона евро. Спешить некуда.
Мы полностью довольны его развитием, особенно после прихода (Юппа) Хайнкеса. Это был очень-очень хороший трансфер. И стоит еще раз поблагодарить Карло Анчелотти».
Напомним, минувшим летом «Бавария» арендовала 26-летнего колумбийца у «Реала» сроком на два года.
В 18 матчах бундеслиги Родригес забил пять голов и сделал девять голевых передач. Также на его счету по одной голевой передаче в восьми играх Лиги чемпионов и одном матче Кубка Германии.
Советский спорт: последние новости
ЦСКА обыграл УНИКС и вышел на первое место в Единой лиге ВТБ Excalibur заменил w33 в составе Going In Максим Деменко: Результаты в последних матчах стали определяющим фактором в увольнении Шалимова
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA против турниров в РФ38
Месси заговорил об окончании карьеры
Уткин рассказал об увольнении Манчини1
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ46
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение