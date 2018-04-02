Карл-Хайнц Румменигге: У Хамеса аренда на два года, нам спешить некуда

Председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о будущем в клубе полузащитника Хамеса Родригеса, арендованного у «Реала»

"Бавария" выкупит Хамеса за 42 млн евро

«В ситуации с его контрактом все абсолютно ясно, — приводит ESPN слова Румменигге. — У нас действует двухлетняя аренда, после чего есть опция о выкупе за 42 миллиона евро. Спешить некуда.

Мы полностью довольны его развитием, особенно после прихода (Юппа) Хайнкеса. Это был очень-очень хороший трансфер. И стоит еще раз поблагодарить Карло Анчелотти ».

Напомним, минувшим летом «Бавария» арендовала 26-летнего колумбийца у «Реала» сроком на два года.

В 18 матчах бундеслиги Родригес забил пять голов и сделал девять голевых передач. Также на его счету по одной голевой передаче в восьми играх Лиги чемпионов и одном матче Кубка Германии.