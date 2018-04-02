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Подольски рассказал, чем приезд известных игроков может помочь развитию футбола в Японии
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Подольски рассказал, чем приезд известных игроков может помочь развитию футбола в Японии 

RT на русском 32 минуты назад
Чемпион мира по футболу 2014 года в составе сборной Германии Лукас Подольски, ныне выступающий в японском клубе «Виссел Кобе», рассказал чем, по его мнению, привлечение титулованных игроков в чемпионат Японии — «Джей-лигу» может помочь развитию футбола в стране. «Это значимый, но не решающий момент. Взять, к примеру, Китай. Туда переехали многие футболисты — и многие уже вернулись. Не так важно привлечь в страну звёзд, как повысить уровень японских футболистов и всего чемпионата. Вдохновлять местных игроков, привлекать самых талантливых в успешные команды, чтобы они смогли попасть в Европу — вот что главное», — рассказал Подольский RT.
Подольский на протяжении клубной карьеры выступал за такие клубы как «Кёльн», «Бавария», «Арсенал», «Интер» и «Галатасарай». С 2017 года 32-летний форвард играет за японский «Виссел Кобе».
Ранее Зинедин Зидан назвал противостояние «Реала» и «Ювентуса» в Лиге чемпионов особенным для него.
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