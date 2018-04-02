Стефанос Циципас: «Я сказал Медведеву не лучшие слова, но ссориться не хотел»

Греческий теннисист Стефанос Циципас, который в ходе матча первого круга «Мастерса» в Майами с россиянином Даниилом Медведевым назвал россиянина «ср*** русским», рассказал о конфликте в прямом эфире в Инстаграме.

— У нас был длинный розыгрыш, после моего удара мяч задел трос, попал в корт, он ответил, потом было еще три-четыре удара, и он отправил мяч в аут. А после стал требовать извинений. Я же не считал, что должен извиняться, и начал готовиться к следующему розыгрышу. В самом деле, о каких извинениях он говорил, если мы потом еще по три-четыре раза ударили по мячу? Я извинился, но чувствовал себя не лучшим образом. Ведь получилось, что он вынудил меня это сделать. Я проигрывал и был расстроен. После матча я расстроился еще сильнее. Конечно, я сказал ему не лучшие слова, и ничего хорошего в этом нет. Но я не собирался ссориться и скандалить с ним. Вот и вся история, — сказал Циципас.