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«Золотая бутса» сезона 2017/2018: Салах продолжает уверенно лидировать
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«Золотая бутса» сезона 2017/2018: Салах продолжает уверенно лидировать 

Soccer News 24 минуты назад
Фото: Soccer News
В споре за «Золотую бутсу» сезона 2017/2018 единоличным лидером продолжает оставаться вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах. Лионель Месси из каталонской «Барселоны», Чиро Иммобиле из римского «Лацио» и Роберт Левандовски из мюнхенской «Баварии» пытаются составить конкуренцию египтянину в борьбе за награду.
Десятка же главных претендентов на «Золотую бутсу» пока выглядит так:
1. Мохамед Салах ("Ливерпуль"): 29 голов (x2.0) / 58 очков
2-4. Лионель Месси ("Барселона"): 26 голов (x2.0) / 52 очка
2-4. Чиро Иммобиле ("Лацио"): 26 голов (x2.0) / 52 очка
2-4. Роберт Левандовски ("Бавария"): 26 голов (x2.0) / 52 очка
5. Жонас ("Бенфика"): 33 гола (x1.5) / 49,5 очка
6-8. Харри Кейн ("Тоттенхэм"): 24 гола (x2.0) / 48 очков
6-8. Эдинсон Кавани (ПСЖ): 24 гола (x2.0) / 48 очков
6-8. Мауро Икарди ("Интер"): 24 гола (x2.0) / 48 очков
9-10. Криштиану Роналду ("Реал"): 22 гола (x2.0) / 44 очка
9-10. Луис Суарес ("Барселона"): 22 гола (x2.0) / 44 очка
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