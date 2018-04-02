«Золотая бутса» сезона 2017/2018: Салах продолжает уверенно лидировать

Десятка же главных претендентов на «Золотую бутсу» пока выглядит так:

1. Мохамед Салах ("Ливерпуль"): 29 голов (x2.0) / 58 очков

2-4. Лионель Месси ("Барселона"): 26 голов (x2.0) / 52 очка

2-4. Чиро Иммобиле ("Лацио"): 26 голов (x2.0) / 52 очка

2-4. Роберт Левандовски ("Бавария"): 26 голов (x2.0) / 52 очка

5. Жонас ("Бенфика"): 33 гола (x1.5) / 49,5 очка

6-8. Эдинсон Кавани (ПСЖ): 24 гола (x2.0) / 48 очков

6-8. Мауро Икарди ("Интер"): 24 гола (x2.0) / 48 очков