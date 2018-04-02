«Золотая бутса» сезона 2017/2018: Салах продолжает уверенно лидировать 

В споре за «Золотую бутсу» сезона 2017/2018 единоличным лидером продолжает оставаться вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах. Лионель Месси из каталонской «Барселоны», Чиро Иммобиле из римского «Лацио» и Роберт Левандовски из мюнхенской «Баварии» пытаются составить конкуренцию египтянину в борьбе за награду.
Десятка же главных претендентов на «Золотую бутсу» пока выглядит так:
1. Мохамед Салах ("Ливерпуль"): 29 голов (x2.0) / 58 очков
2-4. Лионель Месси ("Барселона"): 26 голов (x2.0) / 52 очка
2-4. Чиро Иммобиле ("Лацио"): 26 голов (x2.0) / 52 очка
2-4. Роберт Левандовски ("Бавария"): 26 голов (x2.0) / 52 очка
5. Жонас ("Бенфика"): 33 гола (x1.5) / 49,5 очка
6-8. Харри Кейн ("Тоттенхэм"): 24 гола (x2.0) / 48 очков
6-8. Эдинсон Кавани (ПСЖ): 24 гола (x2.0) / 48 очков
6-8. Мауро Икарди ("Интер"): 24 гола (x2.0) / 48 очков
9-10. Криштиану Роналду ("Реал"): 22 гола (x2.0) / 44 очка
9-10. Луис Суарес ("Барселона"): 22 гола (x2.0) / 44 очка