«Рома» интересуется молодым полузащитником «Краснодара» Голубевым 

Ряд итальянских футбольных изданий анонсировали интерес клуба Серии «А» «Рома» к молодому полузащитнику российского «Краснодара» Артему Голубеву. Хавбек из столицы Кубани на днях вместе со своей молодежной командой выиграл в Швейцарии турнир Torneo Bellinzzona U-18.
В финале «Краснодар» обыграл итальянскую «Аталанту» со счетом 1:0, сообщает издание "Советский спорт". В нынешнем сезоне 19-летний Голубев отыграл за краснодарских «быков» в молодежном первенстве России 21 матч и забил один гол. Трансферная стоимость хавбека составляет по разным данным от 1 до 2-х млн евро.