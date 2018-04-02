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«Рома» интересуется молодым полузащитником «Краснодара» Голубевым
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«Рома» интересуется молодым полузащитником «Краснодара» Голубевым 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Ряд итальянских футбольных изданий анонсировали интерес клуба Серии «А» «Рома» к молодому полузащитнику российского «Краснодара» Артему Голубеву. Хавбек из столицы Кубани на днях вместе со своей молодежной командой выиграл в Швейцарии турнир Torneo Bellinzzona U-18.
В финале «Краснодар» обыграл итальянскую «Аталанту» со счетом 1:0, сообщает издание "Советский спорт". В нынешнем сезоне 19-летний Голубев отыграл за краснодарских «быков» в молодежном первенстве России 21 матч и забил один гол. Трансферная стоимость хавбека составляет по разным данным от 1 до 2-х млн евро.
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