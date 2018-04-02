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Три итальянских топ-клуба поборются за Видаля
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Три итальянских топ-клуба поборются за Видаля 

Soccer News 19 минут назад
Фото: Soccer News
Хавбек «Баварии» Артуро Видаль может продолжить карьеру в Италии.
Как сообщает Tuttomercatoweb, в услугах футболиста заинтересованы «Интер», «Милан» и «Рома».
В текущем сезоне Видаль провел 34 матча, забил 6 голов и отдал три ассиста.
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