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Райола: «Балотелли интересен „Ювентусу“, „Интеру“ и еще ряду клубов»
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Райола: «Балотелли интересен „Ювентусу“, „Интеру“ и еще ряду клубов» 

SPORT24.ru 16 минут назад
Мино Райола, являющийся агентом форварда «Ниццы» Марио Балотелли, сказал, что его клиент готов вновь попробовать свои силы в английской премьер-лиге или итальянской Серии А.
— Марио готов снова войти в десятку лучших нападающих планеты, — приводит слова Райолы Mundo Deportivo. — Среди итальянцев Балотелли точно лучший. Он стоил бы 100 миллионов евро, но его контракт с «Ниццей» заканчивается. Я веду переговоры с несколькими клубами в Англии и Италии. Среди них «Рома», «Наполи», «Ювентус» и «Интер».
За свою карьеру, помимо «Ниццы», 27-летний Балотелли успел поиграть за «Интер», «Манчестер Сити», «Милан» и «Ливерпуль».
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