Райола: «Балотелли интересен „Ювентусу“, „Интеру“ и еще ряду клубов»

Мино Райола, являющийся агентом форварда «Ниццы» Марио Балотелли , сказал, что его клиент готов вновь попробовать свои силы в английской премьер-лиге или итальянской Серии А.

— Марио готов снова войти в десятку лучших нападающих планеты, — приводит слова Райолы Mundo Deportivo. — Среди итальянцев Балотелли точно лучший. Он стоил бы 100 миллионов евро, но его контракт с «Ниццей» заканчивается. Я веду переговоры с несколькими клубами в Англии и Италии. Среди них «Рома», «Наполи», «Ювентус» и «Интер».

За свою карьеру, помимо «Ниццы», 27-летний Балотелли успел поиграть за «Интер», «Манчестер Сити», «Милан» и «Ливерпуль».