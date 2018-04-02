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Перотти: «Спор между Дибалой и Месси хотели создать журналисты»
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Перотти: «Спор между Дибалой и Месси хотели создать журналисты» 

SPORT24.ru 19 минут назад
Игрок «Ромы» Диего Перотти уверен, что противоречия между Пауло Дибалой и Лионелем Месси были придуманы журналистами. Ранее Дибала сказал, что не может играть вместе с Месси. Форвард «Ювентуса» не был вызван на последний сбор команды Аргентины.
”Не думаю, что Дибала имел в виду, что они не могут работать и играть вместе. Но они играют на той же позиции или в одинаковом стиле, а поскольку Лео лучший, Пауло не займет его место. Он имел в виду позицию, то, что они могут столкнуться на поле, но спор между ними хотели создать журналисты”, — цитирует Перотти Marca.
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