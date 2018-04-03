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Онлайн-квалификации майноров на FACEIT Major начнутся в мае
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Онлайн-квалификации майноров на FACEIT Major начнутся в мае 

CyberSport.ru 1 час назад
Фото: Главный региональный
Отборочные на региональные майноры FACEIT Major 2018 начнутся 14 мая. Закрытый этап квалификации СНГ пройдет 1-3 июня. Об этом организаторы объявили на сайте турнира.
По восемь лучших команд открытого этапа СНГ, Европы и Северной Америки пройдут в закрытые квалификации. Формат турнира — single-elimination. В Южной Америке напрямую в американский майнор попадут топ-2, а в Азии — топ-6. По информации на сайте FACEIT, открытые этапы квалификаций в СНГ, Европе, Америки и Азии завершатся к 17 июня.
Закрытые отборочные Европы и Америки намечены на 22-24 июня. Даты проведения квалификаций в других регионах неизвестны. Этот этап пройдет по швейцарской системе. Топ-8 СНГ и Европы, а также топ-6 Северной Америки попадут на майноры.
FACEIT Major 2018 пройдет в сентябре в Лондоне. Плей-офф 20-23 сентября примет «Уэмбли».
Трейлер турнира:
Участники основной стадии мейджора от FACEIT:
FaZe Clan
SK Gaming
Предварительная стадия
Предварительная стадия
Natus Vincere
Fnatic
Предварительная стадия
Предварительная стадия
Cloud9
mousesports
Предварительная стадия
Предварительная стадия
G2 Esports
Quantum Bellator Fire
Предварительная стадия
Предварительная стадия
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