Онлайн-квалификации майноров на FACEIT Major начнутся в мае

Отборочные на региональные майноры FACEIT Major 2018 начнутся 14 мая. Закрытый этап квалификации СНГ пройдет 1-3 июня. Об этом организаторы объявили на сайте турнира.

По восемь лучших команд открытого этапа СНГ, Европы и Северной Америки пройдут в закрытые квалификации. Формат турнира — single-elimination. В Южной Америке напрямую в американский майнор попадут топ-2, а в Азии — топ-6. По информации на сайте FACEIT, открытые этапы квалификаций в СНГ, Европе, Америки и Азии завершатся к 17 июня.

Закрытые отборочные Европы и Америки намечены на 22-24 июня. Даты проведения квалификаций в других регионах неизвестны. Этот этап пройдет по швейцарской системе. Топ-8 СНГ и Европы, а также топ-6 Северной Америки попадут на майноры.

FACEIT Major 2018 пройдет в сентябре в Лондоне. Плей-офф 20-23 сентября примет «Уэмбли».

Трейлер турнира:

Участники основной стадии мейджора от FACEIT:

FaZe Clan

SK Gaming

Предварительная стадия

Предварительная стадия

Natus Vincere

Fnatic

Предварительная стадия

Предварительная стадия

Cloud9

mousesports

Предварительная стадия

Предварительная стадия

G2 Esports

Quantum Bellator Fire

Предварительная стадия

Предварительная стадия