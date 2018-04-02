«Дзюба или Заболотный? Без сомнений: я». Блиц-интервью «Гадкого Дзюбы»

Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба принял участие в блиц-интервью видеоблога клубной пресс-службы. Футболист рассказал, чем бы занимался, если бы не футбол, а также выразил свое мнение о главном тренере команды Миодраге Божовиче.

— Тренеришка или игрочишка? — Тренеришка.

— Если не футбол, то… — Большой теннис.

— Какой гол в карьере запомнился больше всего? — Первый и сотый.

— Карпин или Эмери? — Следующий вопрос.

— В чем отличие Божовича в «Ростове» и в «Арсенале»? — Он везде топ.

— Любимый фильм? — «Храброе сердце».

— Самая необычная просьба болельщика? — Девушка попросила, чтобы я расписался на ее груди. Расписался.

— Дзюба или Заболотный? — Без сомнений: Дзюба.

— Фуркад или Шипулин? — Шипулин.

— Что главное в жизни? — Здоровье.

— Если бы снимался в фильме, был бы добрым героем или злодеем? — И то, и то. «Гадкий Дзюба».