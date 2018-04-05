Павел Падакин: «Сочи» пока не предложил новый контракт"

Нападающий «Сочи» Павел Падакин признался, что клуб не предлагал ему новый контракт. Его нынешнее соглашение истекло по завершении сезона для сочинской команды.

— Контракт истек, и сейчас мой агент работает над вариантами, — цитируют "Известия" Падакина. — Они есть, но все в процессе переговоров. Куда агент направит, туда я и пойду.

— От «Сочи» были предложения?

— Честно скажу, не слышал об этом. Агент говорит мне об этом, только когда есть точные предложения. Из некоторых клубов КХЛ они уже поступали, но «Сочи» пока не предложил новый контракт.