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Павел Падакин: «Сочи» пока не предложил новый контракт"
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Павел Падакин: «Сочи» пока не предложил новый контракт" 

Спорт-Экспресс 13 минут назад
Нападающий «Сочи» Павел Падакин признался, что клуб не предлагал ему новый контракт. Его нынешнее соглашение истекло по завершении сезона для сочинской команды.
— Контракт истек, и сейчас мой агент работает над вариантами, — цитируют "Известия" Падакина. — Они есть, но все в процессе переговоров. Куда агент направит, туда я и пойду.
— От «Сочи» были предложения?
— Честно скажу, не слышал об этом. Агент говорит мне об этом, только когда есть точные предложения. Из некоторых клубов КХЛ они уже поступали, но «Сочи» пока не предложил новый контракт.
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