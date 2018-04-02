Пассажирам столичного метро удалось заснять на видео «богиню»

Пассажирка московской подземки прославилась на весь Интернет.

Пассажирам Московского метрополитена несказанно повезло. Им удалось заснять на видео «богиню». Именно так назвала себя девушка с видеоролика во время конфликта с женщиной на соседнем сидении, который и удалось заснять очевидцам.

— Над тобой все смеются, а мной все восхищаются. Помалкивай лучше! Богиня с тобой разговаривает, — сказала героиня видео.

Смелое заявление девушки не оставило равнодушным зрителей и вызвало у них дружный смех. Что именно привело к конфликту двух дам — неизвестно, сообщает Москва 24.

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