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Пассажирам столичного метро удалось заснять на видео «богиню»
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Пассажирам столичного метро удалось заснять на видео «богиню» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Пассажирка московской подземки прославилась на весь Интернет.
Пассажирам Московского метрополитена несказанно повезло. Им удалось заснять на видео «богиню». Именно так назвала себя девушка с видеоролика во время конфликта с женщиной на соседнем сидении, который и удалось заснять очевидцам.
— Над тобой все смеются, а мной все восхищаются. Помалкивай лучше! Богиня с тобой разговаривает, — сказала героиня видео.
Смелое заявление девушки не оставило равнодушным зрителей и вызвало у них дружный смех. Что именно привело к конфликту двух дам — неизвестно, сообщает Москва 24.
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