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«Брюгге» победил «Генк» в чемпионате Бельгии по футболу, Габулов не играл
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«Брюгге» победил «Генк» в чемпионате Бельгии по футболу, Габулов не играл 

Р-Спорт 1 час назад
Футболисты «Брюгге» обыграли «Генк» в матче второго этапа чемпионата Бельгии.
Встреча, прошедшая на поле «Брюгге» в понедельник, завершилась со счетом 1:0.
Российский вратарь хозяев Владимир Габулов остался на скамейке запасных.
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