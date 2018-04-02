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Александр Бубнов: Не думаю, что Галицкий будет обращаться к Слуцкому
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Александр Бубнов: Не думаю, что Галицкий будет обращаться к Слуцкому 

Советский спорт 1 час назад
— У Слуцкого есть потолок. Как его карьера будет развиваться, сказать тяжело. Его потолок мы увидели в Чемпионшипе. Во всяком случае, в сборной у него ничего не получилось. Слуцкий в «Краснодаре»? Не думаю, что Галицкий будет обращаться к Слуцкому, — цитирует Бубнова «Спорт FM».
Максим Деменко: Результаты в последних матчах стали определяющим фактором в увольнении Шалимова
Ранее стало известно, что «Краснодар» отправил в отставку Шалимова. Временно исполнять его обязанности будет Олег Фоменко. Игорь Шалимов тренировал «Краснодар» с сентября 2016 года. За это время команда провела 66 официальных матчей, одержала 30 побед, 19 раз сыграла вничью и 17 раз уступила.
Добавим, что Слуцкий летом возглавит голландский «Витесс». Его соглашение с клубом из Арнема рассчитано на два сезона.
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