Александр Бубнов: Не думаю, что Галицкий будет обращаться к Слуцкому

— У Слуцкого есть потолок. Как его карьера будет развиваться, сказать тяжело. Его потолок мы увидели в Чемпионшипе. Во всяком случае, в сборной у него ничего не получилось. Слуцкий в «Краснодаре»? Не думаю, что Галицкий будет обращаться к Слуцкому, — цитирует Бубнова «Спорт FM». Максим Деменко : Результаты в последних матчах стали определяющим фактором в увольнении Шалимова Ранее стало известно, что «Краснодар» отправил в отставку Шалимова. Временно исполнять его обязанности будет Олег Фоменко . Игорь Шалимов тренировал «Краснодар» с сентября 2016 года. За это время команда провела 66 официальных матчей, одержала 30 побед, 19 раз сыграла вничью и 17 раз уступила. Добавим, что Слуцкий летом возглавит голландский «Витесс». Его соглашение с клубом из Арнема рассчитано на два сезона.