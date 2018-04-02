Команда Ростеха приняла участие в забеге на 5 километров

Начало апреля в спортивной жизни Москвы ознаменовалась проведением крупного весеннего старта на 5 км — забега «Апрель», маршрут которого был проложен вокруг Олимпийского комплекса «Лужники». Сотрудники Ростеха, профессионалы и любители, выступили в спортивном мероприятии единой командой в составе 18 человек. Всего в празднике спорта и здоровья приняли участие 5 тысяч любителей бега.

Госкорпорация Ростех регулярно участвует в спортивных мероприятиях, в том числе легкоатлетических, и поддерживает их проведение, поскольку спортивные состязания сплачивают коллектив, способствуют укреплению корпоративного духа, воспитывают волевые качества и стремление к победе.

«Ставьте ежедневно для себя новые цели на каждой тренировке — выдержать определенный темп, достигнуть максимальной скорости или преодолеть запланированную дистанцию. Маленькие цели достигаются гораздо быстрее и вдохновляют на новые рекорды, ведь каждая последующая пробежка как соревнование с самим собой, и только от вас зависит, насколько быстро вы придете к победному результату», — отметил помощник генерального директора Госкорпорации Ростех Илья Мясников , который также стал одним из участников забега.

Из 18 членов команды Ростеха десятерым удалось преодолеть 5 км с результатом менее 28 минут.

Помимо забега «Апрель», который прошел уже во второй раз, в столице в этом году запланировано еще несколько стартов, ближайший из которых состоится уже через две недели, 15 апреля — кросс на 8 км «Лисья гора». 20 мая любителей бега ждет Московский полумарафон — 21,1 км, а осенью, 23 сентября, состоится Московский марафон протяженностью 42,2 км.