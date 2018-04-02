Британских лейбористов обвинили в отрицании Холокоста

Один из крупнейших частных спонсоров лейбористов миллионер Дэвид Гаррард заявил, что «той партии, которую он поддерживал, более не существует».

Напомним, что в марте британские СМИ сообщили, что один из кандидатов в члены городского совета Петерборо Алан Булл публикует в социальных сетях антисемитские тексты, в которых, в частности, называет Холокост «мистификацией».

Разразился скандал, вследствие которого членство Булла в Лейбористской партии было приостановлено. Возможно, на этом конфликт мог быть исчерпан, но неожиданно заместитель главы лейбористов Кристин Шоукрофт встала на сторону Булла.

Женщина, известная своей близостью к лидеру Лейбористской партии Джереми Корбину , написала письмо в поддержку Алана Булла. Об этом стало известно СМИ, после чего в адрес лейбористов посыпались обвинения в антисемитизме.

Более того, от этой политической формации начали отворачиваться ее самые верные последователи. Так, сэр Дэвид Гаррард, с 2003 года пожертвовавший на нужды партии около полутора миллионов фунтов, заявил The Observer, что более жертвовать не намерен, так как не чувствует связи с лейбористами, чей лидер не в состоянии адекватно реагировать на «совершенно вопиющие проявления антисемитизма».