Зинедин Зидан: Считаю, у «Ювентуса» и «Реала» схожий менталитет

Матч «Ювентус» — «Реал» состоится 3 апреля и начнется в 21:45 по Москве.

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