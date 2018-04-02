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Калинич определился со своим будущим
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Калинич определился со своим будущим 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Форвард «Милана» Никола Калинич принял решение покинуть клуб.
Как сообщает Tuttomercatoweb, футболист уже начал изучать поступившие предложения от других клубов.
В текущем сезоне Калинич провел 31 игру, забил 4 гола и отдал 6 ассистов.
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