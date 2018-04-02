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Почеттино: «Алли должен заслужить доверие в сборной Англии»
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Почеттино: «Алли должен заслужить доверие в сборной Англии» 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал то, что хавбек его клуба Деле Алли не играл за сборную Англии в последнем товарищеском матче. Англичане сыграли вничью с Италией со счетом 1:1.
”На Деле не влияет то, играет он или нет. У него сильный характер, он боец, любит соревноваться. На нем это не скажется, но мы должны будем ему помочь. Если он не играет за сборную, то должен сражаться и снова заслужить доверие. Единственный способ сделать это — забивать голы и играть так, как он сыграл с «Челси», — цитирует Почеттино Daily Mail.
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