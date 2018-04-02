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«Герта» ищет киберфутбольные таланты
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«Герта» ищет киберфутбольные таланты 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Герта» объявила, что собирается провести масштабный турнир по FIFA 18, чтобы найти талантливых киберфутболистов для дальнейшего их развития. Планируется, что в течение двух месяцев немецкий клуб в трех онлайн-турнирах и четырех LAN-турнирах просмотрит более 2 тысяч киберспортсменов в возрасте от 12 до 18 лет, которые живут недалеко от Берлина и в самом городе, где базируется клуб. В конечном счете, «Герта» хотела бы отобрать от двух до четырех талантливых киберфутболистов, которые будут расти и прогрессировать в киберфутбольной академии клуба.
Напомним, ранее «Вольфсбург» объявил о создании собственной киберфутбольной академии, которая получила название Wolves E-Academy. Целью является взращивание профессиональных киберфутболистов.
"Вольфсбург" создал киберфутбольную академию
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