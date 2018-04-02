Самара поплыла: горожане жалуются на огромные лужи и снежную кашу на тротуарах

Жители областной столицы стали заложниками нечищеных тротуаров и огромных луж.

Начиная со 2 апреля в Самаре начал активно таять снег, обильно выпавший накануне. Поэтому горожане проявляют смекалку, чтобы «победить» лужи и минимально промочить обувь. Какой способ популярен у самарцев больше всего, узнаете, посмотрев видео.

Самара — одна большая лужа

Это ролик самарского автомобилиста Владимира.

—Стоял на обочине возле пересечения Авроры и Карла Маркса . Наблюдал, как несчастные пешеходы «сражаются» с лужей. Они так забавно выглядели, многие останавливались, глубоко задумавшись, как же перебраться на ту сторону лужи. Решил записать это на видео, — рассказал наш читатель.

Между тем в редакцию 63.ru уже позвонили несколько жителей города, которые возмущаются сложившейся на пешеходных тротуарах обстановкой.

—Передвигаться по городу пешком просто невозможно! Утром — сплошной каток, днем — непролазная каша, вечером — опять ноги можно переломать. Я не понимаю, почему в нашем городе как следует чистят только проезжие части? А мы, пешеходы, не люди что ли? — возмущается наша читательница Евгения.

За тротуары на внутриквартальных территориях отвечают управляющие компании, которые должны нанимать дворников для своевременной уборки территории. А за тротуары вдоль городских дорог, остановочные павильоны — муниципальное предприятие «Благоустройство».

Если у вас есть фото или видео неубранных тротуаров или луж, направляйте этим материалы в редакцию. Наш телефон: 8 (960) 8-321-574, почта Написать письмо, аккаунты в соцсетях: Twitter, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. Следить за новостями 63.ru удобнее всего на нашем канале в Telegram.