«Лестер» намерен купить защитника «Порту» Перейру

Защитник «Порту» Рикарду Перейра может начать следующий сезон в премьер-лиге.

По информации издания A Bola, на 24-летнего португальца претендует «Лестер». Главный тренер «лисов» Клод Пюэль хорошо знает Перейру, который в 2016 году играл у него в «Ницце».

«Лестер» уже сделал предложение «Порту» в размере 25 миллионов евро. При этом сумма отступных в контракте игрока составляет 40 миллионов.

В нынешнем сезоне Перейра забил два гола и сделал три голевые передачи в 21 матче чемпионата Португалии. Также на его счету две голевые передачи в семи матчах Лиги чемпионов.

Контракт Перейры с «Порту» рассчитан еще на один сезон.