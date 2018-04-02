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«Лестер» намерен купить защитника «Порту» Перейру
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«Лестер» намерен купить защитника «Порту» Перейру 

Советский спорт 1 час назад
Защитник «Порту» Рикарду Перейра может начать следующий сезон в премьер-лиге.
По информации издания A Bola, на 24-летнего португальца претендует «Лестер». Главный тренер «лисов» Клод Пюэль хорошо знает Перейру, который в 2016 году играл у него в «Ницце».
«Лестер» уже сделал предложение «Порту» в размере 25 миллионов евро. При этом сумма отступных в контракте игрока составляет 40 миллионов.
В нынешнем сезоне Перейра забил два гола и сделал три голевые передачи в 21 матче чемпионата Португалии. Также на его счету две голевые передачи в семи матчах Лиги чемпионов.
Контракт Перейры с «Порту» рассчитан еще на один сезон.
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