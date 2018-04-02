Ловчев: «В „Краснодаре“ настало время перемен, начали с тренера»

— С Игорем дружу, но говорю, как есть. С Кононовым «Краснодар» играл свежее и азартнее. Мы не знаем, что сейчас происходит внутри команды, но игроки в ней не горят. Да, Жоазиньо перенес тяжелую травму, но все равно не видно даже желания вернуться на прежний уровень. Ни Мамев, ни Смолов не показывают игры, которой от них ждут. Значит, команда устарела. Ее надо обновлять. И начали с тренера. Сергей Галицкий не делает резких движений. Выходит, пришло время.

Стоит ли вернуть Кононова? Не знаю. Судя по всему, искать нового тренера будут за рубежом. Когда в отставку отправляли Кононова, кандидат на смену был понятен. Шалимов к тому времени успешно тренировал вторую команду «Краснодара», до этого работал в молодежной сборной России. Да и игрок известный — ”Спартак” , «Интер», сборная… А вот сейчас такого кандидата в системе «Краснодара» уже нет.

Игорю посоветую не уходить в тень после увольнения. оставаться на виду. Почаще на ТВ появляться. Вон Карпин был постоянно на экране, рассуждал о футболе — и его позвали в «Ростов», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

«Краснодар» по 24-х туров занимает пятое место в таблице РФПЛ.