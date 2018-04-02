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Ловчев: «Манчини откровенно нарывается на увольнение»
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Ловчев: «Манчини откровенно нарывается на увольнение» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев раскритиковал главного тренера ”Зенита” Роберто Манчини.
”Зенит” выиграл в чемпионате впервые в году. И что мы слышим? Манчини в очередной раз принимается хаять чемпионат.
Манчини, который не пришел на встречу с болельщиками, опять говорит о чем-то, но не об игре своей команды. Погода? Разве он не знал, в какую страну едет? В прошлом году у нас снег в июне шел.
Его команда выигрывает, появляется минимальный шанс зацепиться за «Локомотив». Но этот парень вместо того, чтобы порадоваться, проанализировать ситуацию, включает плач.
А нужные слова вместо тренера говорит президент клуба Фурсенко. Об игре, о налаживании связей в линиях… Все это должен говорить главный тренер! Но о чем он, мы уже поняли.
Насколько понимаю, Манчини откровенно нарывается на увольнение. Конечно, хозяева клуба должны поставить его на место. Или выгнать, или объяснить, что он имеет право говорить, а что — нет.
Нет, это не цензура. Просто в той же английской лиге все вместе делают шоу, а здесь от тренера одного из топ-клубов мы слышим непрекращающийся стон. По поводу того, что игроков не купили, по поводу того, что снег идет.
Да, мы знаем об уровне нашего чемпионата. Знаем, что у нас тут, мягко говоря, не все ладно. Но когда человека выписывают из-за рубежа, чтобы он сделал турнир лучше, а он делает наоборот, это неправильно”, — написал Ловчев в «Телеграме».
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