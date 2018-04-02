Мостовой: «Лицензии на тренерскую деятельность — это цирк»

— Да почему не получается? Они что — ушли из профессии, закончили тренировать? Шалимова сейчас уволили, а завтра он примет другую команду — и, не исключено, выстрелит.

Да и что вы подразумеваете под успехом? У нас что, есть молодые тренеры, которые чего-то добились? Вот недавно совсем кричали: «Семак, Семак — наша тренерская надежда». Я слушал и думал, какой еще Семак? Что изменилось в «Уфе» с его приходом? Как болталась команда на 7-9-м месте, так и останется там. Есть 5-6 других команд, которые всегда будут выше.

Про Карпина тоже кричали, что при нем «Спартак» второе место брал. И я тоже тогда говорил, что поставь вместо него человек 20 — «Спартак» тоже будет вторым.

— Но, скажем, у Аленичева не получилось в «Спартаке», а Массимо Каррера после него взял золото.

— Не вижу закономерности. Карреру до прихода в «Спартак» вообще никто не знал, кто это такой и как он выглядит. Это футбол. Здесь часто достаточно просто оказаться в нужный момент в нужном месте.

— Вы сами могли бы тренировать?

— Мне постоянно задают этот вопрос. Я отвечаю: конечно, мог бы. Вы перечислили несколько фамилий. Если они тренируют, почему я не могу?

— И почему же вас никуда не приглашают? Или вы отказываетесь?

— Ну, у меня этой бумажки, лицензии, нет, которая дает право работать главным тренером. Но на самом деле, что она дает? Вот Шалимова брали с лицензией — и что? Наличие такой бумажки не говорит, что ты хороший тренер. У игроков же лицензии не требуют. Забил гол — и забил. Не надо ничего показывать. А с тренерами устраивают этот цирк.

Шалимов лет десять до этого толком нигде не работал, а потом раз — и главный тренер «Краснодара». А вот меня никуда не зовут. Судьба такая: кому-то везет, а кому-то нет.