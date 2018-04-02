Петар Занев: «Пусть „Спартак“ особо не радуется, ему ещё играть в Перми»

32-летний капитан «Амкара» Петар Занев рассказал о победе над «Локомотивом» в Москве (2:1).

— Ваша победа над «Локомотивом» — на руку «Спартаку» и ЦСКА, которые приблизились к лидеру. Думали о том, что можете повлиять на чемпионскую гонку?

— Нет, конечно. Мы сейчас решаем свои задачи. Нужно сохранить прописку в премьер-лиге. Поэтому будем стараться отбирать очки у всех. Так что пусть «Спартак» особо не радуется. Ему еще играть в Перми… И против ЦСКА у нас еще будем матч. Армейцам тоже обещаем бой.