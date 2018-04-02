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Петар Занев: «Пусть „Спартак“ особо не радуется, ему ещё играть в Перми»
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Петар Занев: «Пусть „Спартак“ особо не радуется, ему ещё играть в Перми» 

Евро-футбол.Ру 57 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
32-летний капитан «Амкара» Петар Занев рассказал о победе над «Локомотивом» в Москве (2:1).
— Ваша победа над «Локомотивом» — на руку «Спартаку» и ЦСКА, которые приблизились к лидеру. Думали о том, что можете повлиять на чемпионскую гонку?
— Нет, конечно. Мы сейчас решаем свои задачи. Нужно сохранить прописку в премьер-лиге. Поэтому будем стараться отбирать очки у всех. Так что пусть «Спартак» особо не радуется. Ему еще играть в Перми… И против ЦСКА у нас еще будем матч. Армейцам тоже обещаем бой.
Мне кажется, «Амкар» умеет играть с фаворитами. В первом круге мы «Спартаку» в Москве не уступили. С «Зенитом» в Питере была ничья. Побеждали «Рубин», «Арсенал»… Отобрали вот 6 очков у «Локомотива». Жаль, против менее сильных команд результат не всегда хороший. Надо над этим поработать, — заявил игрок в интервью изданию «Советский спорт».
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