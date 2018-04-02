Не давай чаевые, не лезь без очереди, не тыкай пальцем: чего не следует делать в Японии, чтобы не оскорбить местных

Япония относится к разряду тех стран, в которых туристов могут смутить правила и социальные нормы, принятые в обществе. Поэтому, если вы решили отправиться в Японию, обязательно изучите список вещей, которые не следует там делать.

1. Не нарушайте правила, связанные с палочками для еды Что не стоит делать при еде палочками:

Класть их вертикально. У японцев это связано с похоронным ритуалом.

Класть их на стол. Для этого существует специальная подставка.

Передавать другим людям пищу своими палочками.

Перекладывать кусочки общего блюда на свою тарелку перед употреблением.

2. Ходить в помещении в обуви — дурной тон Если вы пришли в гости к японцу, следует снимать обувь, переступив через порог.

Это правило касается и большинства общественных мест (храмы, школы, больницы, отели).

Перед посещением уборной необходимо поменять домашние тапочки на специально предназначенные для туалета. Они находятся перед входом.

3. Не избегайте очереди

Жители любят аккуратные прямые очереди и становятся в них, когда ждут общественный транспорт. Платформы на железнодорожной станции имеют линии, указывающие, где вам нужно ждать свой поезд.

Когда приедет поезд, дождитесь, пока прибывшие выйдут из салона, и только потом входите согласно очереди.

4. Избегайте потребления пищи на ходу

На улицах Японии вы не встретите людей с едой в руках, так как это считается грубым тоном.

Еду из любых забегаловок нужно есть стоя, а упаковку от напитков выбрасывать рядом с автоматом. Есть или пить в общественном транспорте также не допускается. Исключение составляют лишь поезда дальнего следования.

5. Не следует принимать ванну до посещения душа

Многие дома Японии имеют ванну, наполненную водой. Однако она предназначена не для мытья, а для расслабления, и лежать в ней можно только после посещения душа.

Общественные бани предполагают следование тем же правилам.

Также японцы ассоциируют татуировки с бандами, поэтому, если у вас есть тату, вам могут отказать в пользовании общественной баней (онсэн).

6. Избегайте сморкаться в общественных местах

Если вам необходимо высморкаться — найдите уборную или уединенное место.

Зимой на улицах Японии можно часто встретить людей в масках от простуды. Они делают это для того, чтобы не заразить других. Поэтому учтите, что использование носового платка в обществе может вызвать непонимание.

7. Не оставляйте чаевые

Здесь это воспримется как оскорбление, так как предполагается, что обслуживание уже включено в стоимость.

Водители служб такси также не станут округлять стоимость поездки. Поэтому платите всегда четко в соответствии с чеком, чтобы никого не оскорбить.

8. Не говорите по телефону в общественном транспорте

В Японии общаться по телефону в дороге разрешено только в исключительных случаях, быстро и очень тихо. То же самое касается и других общественных мест.

В транспорте принято обмениваться сообщениями, слушать музыку, читать, но не звонить. Если вам необходимо позвонить, постарайтесь найти тихое место, где будет мало людей.

9. Не показывайте пальцем

Подобное поведение в Японии расценивается как грубость. Чтобы указать на предмет, здесь принято аккуратно помахать рукой в его направлении.

Говоря о себе, японцы не показывают на себя, а легко касаются указательным пальцем носа.

10. Не поливайте рис соевым соусом

Японцы никогда не льют соевый соус на рис. Для него здесь используют специальную тарелочку. Налейте в нее соус и макайте туда роллы, суши или сашими.

11. Старайтесь не брать и не давать вещи одной рукой

Для этого в Японии используют две руки. Это касается даже мелочей, включая визитки.

Если вы расплачиваетесь в магазине или в кафе, деньги нужно класть на специальный поднос, а не давать их прямо в руки продавцу.

12. Не наливайте сами себе напитки

Вы можете наливать напитки в стаканы собеседников, но не в свой. Это будет считаться грубостью. По традиции, после того как вы нальете напиток другому человеку, он должен сделать то же самое для вас. Бутылку при этом нужно держать обеими руками.