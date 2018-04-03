Де Хеа продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»? 

Руководство "Манчестер Юнайтед" достигло принципиального соглашения с вратарем Давидом де Хеа о подписании нового контракта, сообщает Sun. По информации источника, соглашение будет оформлено перед чемпионатом мира-2018. Оно будет рассчитано на пять лет.
Ожидается, что по условиям нового контракта 27-летний испанец будет зарабатывать 1,4 миллиона фунтов в месяц. Таким образом, он станет вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков «красных дьяволов», уступая по этому показателю только Алексису Санчесу (2 миллиона фунтов в месяц).
Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что де Хеа летом может перейти из «МЮ» в "Реал".