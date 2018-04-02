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Тест: Какие из этих деревень с неприличными названиями реально существуют?
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Тест: Какие из этих деревень с неприличными названиями реально существуют? 

Ридус 48 минут назад
В России насчитывается около 120 населенных пунктов с неблагозвучными, смешными и даже неприличными названиями. У каждого из них своя история. Например, село Дурыкино в Солнечногорском районе Подмосковья назвал Петр I. И это не самое ужасное название. В Ульяновской области есть деревня Мусорка, в Пермской — Чуваки, в Челябинской — Голодранкино, в Тамбовской — Отхожее, в Вологодской — Большое Бухалово, в Иркутской — Лохово.
«Мне приходилось бывать в местах не только со смешными, но и с нецензурными названиями. Например, я был в селе Писькино Ивановской области», — сокрушается профессор Института географии РАН Борис Кочуров. А вот чиновники не спешат менять неприличные названия сёл и деревень, забывая русскую пословицу «Как лодку назовёшь, так она и поплывёт».
А значит нам остаётся только удивляться и сочувствовать жителям деревень Вагина, Лохово, Недомерки и других. Пройдите тест, чтобы узнать, какие из этих населённых пунктов существуют, а какие просто выдумка. Результатами делитесь в комментариях, а тест отправьте друзьям повеселиться.
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