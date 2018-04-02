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Галицкий — о переносе матча «Амкар» — «Локо»: думаю, больше такого не повторится
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Галицкий — о переносе матча «Амкар» — «Локо»: думаю, больше такого не повторится 

Чемпионат.com 41 минуту назад
Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий поделился мнением о переносе матча 24-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Локомотивом» (2:1) в Москву.
«Достаточно понятная ситуация. Все остальные соперники вряд ли будут рады, когда один из лидеров проводит два матча против одного соперника на своём поле. Мы видим, что у нас была дырка в законодательстве, и сейчас мы её устранили. Думаю, больше такого не повторится, и это правильно. Всё несовершенно, и мы движемся в правильном направлении. Думаю, очень хорошо, что дырка закрыта. Наверное, какие-то нюансы ещё будут, но мы движемся вперёд. Это не очень хорошо, но что случилось, то случилось», — сказал Галицкий в эфире программы «8-16».
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