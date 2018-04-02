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Отважный гусь обратил в бегство морпехов США: видео
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Отважный гусь обратил в бегство морпехов США: видео 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Судя по всему, птица пыталась защитить свое гнездо.
Храбрый гусь напал на американских морских пехотинцев на базе в городе Форт-Силл штата Оклахома. Видеозапись с камер наблюдения была опубликована в Сети.
На кадрах видно, как птица атаковала целый взвод военных и даже обратила в бегство несколько морпехов.
Как рассказали сами военнослужащие, пара гусей, которых они назвали Стив и Бренда, обосновали на территории базы гнездо, которое, судя по всему, одна из птиц и пыталась защитить.
Морпехи отметили, что они заботятся о птицах, дают им корм и даже приносили сено для того, чтобы гуси могли оборудовать свое жилище.
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